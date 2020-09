Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW gerät in Gegenverkehr

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 21.09.2020 kam im Ortsteil Dreibergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 19.30 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Weserstraße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach rechts in die Ringstraße geriet die 59-Jährige zu weit nach links und fuhr in den Bereich des Gegenverkehrs. Es kam zu einer leichten Kollision mit dem PKW einer 40-ährigen Frau, die hier in Richtung Weserstraße unterwegs war. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 1.000 Euro.

