POL-Bremerhaven: PKW prallt gegen Fahnenmast

Am Nachmittag des 21.09.2020 kam es im Ortsteil Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Rickmersstraße in Richtung Roter Sand. Am Kreisverkehr in Höhe der Pestalozzistraße achtete der 72-Jährige beim Einfahren nicht ausreichend auf einen vorfahrtsberechtigten PKW, der sich im Kreisverkehr bewegte. Die 41-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich ihr VW Polo und prallte gegen einen Fahnenmast auf der Mittelinsel. Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

