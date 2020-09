Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Neues Auto - alte Kennzeichen

Bremerhaven (ots)

In der vergangenen Woche kaufte eine Frau aus Mitte einen Mercedes in Nordrheinwestfalen und überführte ihn nach Bremerhaven. Doch anstatt sich für die Tour Überführungskennzeichen bei der Zulassungsstelle zu besorgen, nahm sie die Kennzeichen ihres alten Fiat und brachte sie an dem Mercedes an. In Bremerhaven angekommen beschloss die 25-Jährige, die abgemeldeten Kennzeichen noch weiter zu benutzen. Das fiel am Sonntagmorgen, 20.09.2020, bei einer Kontrolle auf. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell