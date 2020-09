Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kinder im Auto nicht angeschnallt

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagnachmittag staunten Polizisten, als sie mit ihrem Streifenwagen in der Bremerhavener City unterwegs waren. Gegen 17.30 Uhr waren die Beamten in der Columbusstraße unterwegs. In Höhe des Parkhauses fuhr parallel zu ihnen ein mit 6 Personen besetzter Kleinwagen. Fahrer und Beifahrer waren angeschnallt - aber auf dem Rücksitz waren eine erwachsene Frau und drei Kinder ohne jegliche angelegte Rückhaltesysteme. Das kleinste Kind (3) befand sich bei seiner Mutter auf dem Schoß. Der kleine VW wurde angehalten und überprüft. Die Erwachsenen wussten sofort, was sie falsch gemacht hatten und waren einem verkehrserzieherischen Gespräch zugänglich. Der Bußgeldkatalog sieht für diese Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 70 Euro vor.

