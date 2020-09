POL-Bremerhaven: Randlierer beschädigt Fahrzeuge

Polizei Bremerhaven

Am Sonntagabend, 20.09.2020, kam es im Ortsteil Klushof zu Streitigkeiten bei einer Feier. Ein Mann geriet gegen 19.30 Uhr mit seiner Freundin in einen heftigen Streit und verließ die Wohnung, um einen kurzen Spaziergang zu machen. Die aufgestaute Wut ließ der 21-Jährige dabei an geparkten PKW aus, die in der Lange Straße geparkt waren. Anwohner wurden durch die dabei entstehenden Geräusche aufmerksam und beobachteten den angetrunkenen Täter, als er die abgestellten Fahrzeuge mit Faustschlägen und Tritten beschädigte. Die Polizei wurde benachrichtigt. An den betroffenen PKW entstand Sachschaden. Die Beamten trafen den Randalierer an. Der 21-Jährige gab die Tat zu. Er erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

