Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Eiscafé

Bremerhaven (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am späten Donnerstagabend nach einem Einbruch in ein Café in der "Alten Bürger" von der Polizei festgenommen worden. Mehrere Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam und riefen die Polizei. Gegen 23.40 Uhr hörten die Zeugen lautes Scheibenklirren und beobachteten einen Mann, der durch eine zerbrochene Türscheibe das Geschäft betrat. Dort wurden mehrere Flaschen Alkoholika gestohlen. Anschließend flüchtete der Einbrecher vom Tatort. Dank konkreter Hinweise der Zeugen, konnte der 21-jährige Beschuldigte wenig später in der Schleusenstraße von der Polizei festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Flaschen mit Spirituosen. Der Beschuldigte bestritt die Tat. Die Ermittlungen dauern an.

