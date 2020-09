Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei unterstützt Kampagne

Bremerhaven (ots)

Mit verschiedenen Verkehrskontrollen beteiligte sich die Bremerhavener Polizei an der europaweiten ROADPOL-Kampagne 'Safety Days' die noch bis zum 22. September andauert. Weltweit sterben 1,35 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Allein in Europa verunglücken täglich bis zu 70 Menschen tödlich. Ziel der Aktion ist, die Zahl der tödlich Verunglückten auf NULL zu reduzieren. In Bremerhaven finden daher seit dem 15.09.2020 mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet statt. Am 15.09.2020 lag ein Schwerpunkt auf dem Radverkehr. In der Hans-Böckler-Straße und in der Friedrich-Ebert-Straße wurden vor allem viele Schüler kontrolliert, die mit dem Rad unterwegs waren. Dabei wurde festgestellt, dass jedes 3. Rad verschiedene Mängel aufwies. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Beleuchtungsmängel, die mit den Schülern/Radfahrer besprochen wurden. Dabei gab es mündliche Verwarnungen. Am 16.09.2020 gab es Verkehrskontrollen auf der Georgstraße und in der Fußgängerzone, bei denen im Sinne der Sache der Präventionsgedanke im Vordergrund stand.

