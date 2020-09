Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Einkaufswagen auf Diebestour

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Passant wurde in der Nacht zum Dienstag, 15.09.2020, auf einen Einbruch in der Melchior-Schwon-Straße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Kurz nach Mitternacht schob der Täter einen mit Gasflaschen beladenen Einkaufswagen durch die Hafenstraße in Richtung Kistner Straße. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der 40-Jährige wies jeglichen Tatvorwurf weit von sich und behauptete, dass er die Gasflaschen zufällig im nahegelegenen Saarpark gefunden hätte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten typisches Einbruchswerkzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell