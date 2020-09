POL-Bremerhaven: Personalienfeststellung eskaliert

Polizei Bremerhaven

Sonntagnacht, 13.09.2020, sollten die Personalien einer Gruppe männlicher Personen in der Lessingstraße festgestellt werden, da diese sich äußert aggressiv verhielten und unter anderem gegen die Koberfenster der Prostituierten traten. Statt ihre Personalien zu nennen, beleidigten sie die einschreitenden Polizeibeamten und leisteten Widerstand gegen die Maßnahmen. Bereits während der Fahrt zu einem anderen Einsatz, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03.30 Uhr die vierköpfige Gruppe auf, da zwei Personen unvermittelt vor dem Polizeiwagen auf die Straße traten und die Beamten kurzfristig an der Weiterfahrt hinderten. Nach Erledigung des Einsatzes kehrten die Beamten in die Lessingstraße zurück. Sie mussten nicht lange nach den Männern suchen, da diese von sich aus auf den Streifenwagen zu kamen und die Polizeibeamten beschimpften. Hierbei fielen die ersten Beleidigungen in Richtung der Beamten. Die alkoholisierten Männer (21- bis 22 Jahre alt) weigerten sich, ihre Personalien anzugeben und versuchten durch Widerstandshandlungen sich den Maßnahmen zu entziehen. Da sich diverse Passanten mit den Aggressoren sympathisierten, wurden Unterstützungskräfte hinzugezogen. Im weiteren Verlauf kam es immer wieder zu Beleidigungen und Drohungen gegenüber den Einsatzkräften. Es wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung gefertigt.

