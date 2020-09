POL-Bremerhaven: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Polizei Bremerhaven

Am Sonntagnachmittag, 13.09.2020, fuhr ein Motorradfahrer durch das Bremerhavener Überseehafengebiet. Als der Fahrer in der Franziusstraße durch eine Kurve in Höhe der Lloydwerft fuhr, verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Unfallursache war eine nicht unerhebliche Menge Splitt im Kurvenbereich. Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer unverletzt. An seiner Bekleidung und an seinem BMW-Motorrad entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

