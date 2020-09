Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kelleraufbrüche am Wochenende

Bremerhaven (ots)

Von Sonnabend, 12.09.2020, bis Sonntag, 13.09.2020 registrierte die Bremerhavener Polizei 7 Kelleraufbrüche im Stadtteil Mitte-Nord und in der Nordstraße. In der Rutenbergstraße und An der Allee suchten die Einbrecher Mehrfamilienhäuser auf und gelangten dort unbemerkt in die Keller. Insgesamt wurden hier 5 Abteile aufgebrochen. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Entwendet wurden überwiegend Werkzeuge und andere Haushaltswaren. In der Nordstraße überraschte ein Mieter gegen 16.00 Uhr zufällig einen Eindringling, der bereits die Zugangstür zum Keller aufgebrochen hatte. Der Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten.

