Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Kita eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Kindertagesstätte in der Wurster Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Eine Mitarbeiterin der Tagesstätte stellte am Freitagmorgen die Tat fest und rief die Polizei. Nachdem die Einbrecher eingedrungen waren, versuchten sie mit grober Gewalt an Beute zu kommen. Wertfächer wurden geöffnet, Schränke demoliert und das Mobiliar durchsucht. Was sie erbeutet haben, muss noch festgestellt werden.

