POL-Bremerhaven: 42-Jähriger durch Schuss verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann ist am vergangenen Dienstagabend in der Wilhelm-Leuschner-Straße durch einen Schuss verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei hielt sich der 42-Jährige gegen 22.40 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf. Plötzlich kam es zu einer Schussabgabe und der 42-Jährige wurde getroffen. Während der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt wurde, hat die Polizei die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Nach umfangreichen Nachforschungen konnten zwei 34 und 35 Jahre alte Männer aus Bremerhaven von der Polizei als Tatverdächtige ermittelt werden. Während der 34-Jährige festgenommen werden konnte, hat sich der 35-Jährige selbst bei der Polizei gestellt. Jetzt wird ermittelt, warum es zur Schussabgabe gekommen ist und was die Hintergründe dazu waren.

