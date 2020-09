Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wildunfall

Bremerhaven (ots)

Vorsicht, Wildwechsel auch in der Stadt

Am Mittwochabend (09.09.2020) ereignete sich im Bremerhavener Ortsteil Schiffdorferdamm ein Wildunfall. Unvermittelt lief ein Reh in der Poristraße auf die Fahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, das Reh erlag seinen Verletzungen. Der entstandene Sachschaden am Auto blieb mit einigen hundert Euro relativ gering.

Gegen 20.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Poristraße, als das Reh plötzlich vom Grünstreifen auf die Straße lief. Der 57-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Er alarmierte anschließend die Polizei. Der hinzugezogene Jagdpächter kümmerte sich um das verstorbene Tier. Die Bremerhavener Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. An vielen Orten in der Stadt kommt es immer wieder zu Wildunfällen.

