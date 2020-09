Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 10 Flaschen Whiskey gestohlen

Bremerhaven (ots)

Polizei warnt vor Ankauf

Ein bisher unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht 10 Flaschen Whiskey im Wert von über 200,- Euro aus einem Supermarkt in Bremerhaven-Lehe gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dem "privaten" Ankauf des Diebesgutes. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 entgegengenommen.

Nach ersten Erkenntnissen geschah der Diebstahl gegen 00.10 Uhr, während der Öffnungszeit des Geschäftes in der Rudloffstraße. Der männliche Täter trug ein dunkles Basecap und einen Mundschutz. Bekleidet war er darüber hinaus mit einer weißen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer Jeanshose und dunklen Schuhen. Der Tatverdächtige nahm die Flaschen aus dem Regal, verstaute sie in einer mitgeführten Tasche und flüchtete aus dem Geschäft. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

