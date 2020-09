Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Vereinsheim

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Vereinsheim im Siebenbergensweg eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr wurde die Eingangstür zum Vereinsheim mit grober Gewalt aufgebrochen. Danach wurden die Möbel in den Räumen nach Beute durchsucht. Was die Einbrecher mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden wird vermutlich weit über 1.000 Euro betragen. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen weitere Hinweise geben können, die auf die Spur der Täter führen.

