Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 07.09.2020 kam es im Stadtteil Mitte-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Gegen 12.00 Uhr fuhr eine Autofahrerin (25) vom Fahrbahnrand der Bürgermeister-Smidt-Straße an, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Taxi die Bürgermeister-Smidt-Straße in nördliche Richtung. In Höhe des Bgm.-Martin-Donandt-Platzes kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei jeweils leichter Sachschaden entstand. Der Chauffeur (60) wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Ein beförderter Fahrgast (87) blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 6.000 Euro.

