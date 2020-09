Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger schlägt zu

Bremerhaven (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weserstraße kam es am Mittag des 07.09.2020 zu Streitigkeiten zwischen Fußgängern und einem Autofahrer. Gegen 14.00 Uhr fuhr der Autofahrer (55) auf dem Parkplatz langsam in eine freie Parkbox ein. Von der gegenüberliegenden Seite näherten sich drei Fußgänger, die von der Weserstraße kommend, diese freie Parklücke nutzten, um zwischen den geparkten Fahrzeugen zum Markt zu gelangen. Dabei kamen sich die Fußgänger und der einparkende PKW sehr nahe. Einer der Fußgänger (16) aus der Gruppe war über das Verhalten des Autofahrers so erbost, dass er mit der Faust gegen den PKW schlug. Dabei wurde der PKW leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 250 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

