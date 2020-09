Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnwagen

Bremerhaven (ots)

Eingangstür aufgehebelt

Bisher unbekannte Täter haben irgendwann zwischen dem vergangenen Samstag (29.08.2020) und dem gestrigen Donnerstag (03.09.2020) einen abgestellten Wohnwagen auf einem umzäunten Gelände an der Rudloffstraße aufgehebelt und den Innenraum des Wohnwagens durchsucht.

Einem Passanten waren die Beschädigungen am Donnerstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, aufgefallen und er hatte die Polizei alarmiert. So konnte der Halter des Fahrzeuges über den Einbruch informiert werden. Zum erbeuteten Diebesgut gibt es derzeit noch keine detaillierten Angaben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, Hinweise werden unter der Telefonnummer 953 - 4444 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell