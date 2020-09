Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Silber erbeutet

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen vergangenen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Geschäft in der Bürgermeister-Smidt-Straße eingebrochen. Sie erbeuteten Besteck und Schmuck. Die Täter brachen eine Hintertür auf und konnten so in die Geschäftsräume gelangen. Dort durchsuchten sie das Mobiliar und die Ausstellungsräume und nahmen Schmuckstücke und Besteck aus Silber mit. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung der Tat.

