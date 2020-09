POL-Bremerhaven: Taschendiebe auf Bargeld aus

Polizei Bremerhaven

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit wurde einer 36 Jahre alten Frau am Mittwochvormittag zum Verhängnis. Ihr wurde beim Einkaufen in der Hafenstraße die Handtasche gestohlen. Die Frau hatte ihre Handtasche samt Wertgegenstände in den Einkaufswagen des Supermarktes gelegt, während sie nach den Waren suchte. Kurze Zeit später war die Tasche verschwunden und niemand zu sehen, der als Täter in Frage kam. So begab sich das Opfer zur Polizei und erstattete Anzeige. Später meldeten sich Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, dass sie die Tasche in einem Regal hinter Waren entdeckt hätten. Eine Überprüfung ergab, dass die Tasche tatsächlich der 36-Jährigen gehört. Allerdings fehlte aus dem Portmonee das Bargeld. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt um weitere Hinweise zum Fall und mahnt, beim Einkaufen wachsam zu sein. Lassen Sie nie ihre Wertgegenstände unbeobachtet. Nur kurze Momente reichen schon aus, dass Diebe zuschlagen. Deponieren Sie Geldbörsen, Handys usw. am Besten in Innentaschen oder in Taschen, die Sie unter ihrer Jacke tragen.

