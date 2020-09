Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogenverdacht Auto gefahren

Bremerhaven (ots)

Bereits mehrmals auffällig

Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Dienstagabend einen Autofahrer in Bremerhaven-Geestemünde, der unter dem dringenden Verdacht steht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war bereits wegen gleicher Delikte in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Am 01.09.2020, fiel das Fahrzeug einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.20 Uhr in der Schillerstraße auf. Als sich der Streifenwagen näherte, bog der PKW unverhofft in eine Seitenstraße ein. Die Beamten konnten den Fahrer kurz darauf in der Schillerstraße überprüfen und stellten mehrere Unregelmäßigkeiten fest. Dem 23-Jährigen war in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen und nicht wiedererteilt worden. Die Pupillen des Mannes zeigten darüber hinaus bei einem freiwillig durchgeführten Test keinerlei Lichtreaktionen. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest wurde an der Wache Geestemünde durchgeführt und verlief positiv. Nach der von den Beamten angeordneten und von einem Arzt durchgeführten Blutentnahme musste der Tatverdächtige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

