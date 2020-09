Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ins Rutschen gekommen

Bremerhaven (ots)

Ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Mitte-Nord leicht verletzt. Er stürzte, als er einen Zusammenstoß verhindern wollte. Der junge Mann fuhr auf der Bürgermeister-Smidt-Straße in stadteinwärtiger Richtung, als plötzlich eine 36-jährige Autofahrerin aus der Straße Am Gitter in den Kreuzungsbereich fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Zweiradfahrer ab. Dabei rutschte das Vorderrad weg und der 16-Jährige stürzte mit seiner Maschine. Die Autofahrerin hatte den Motorradfahrer nach eigenen Angaben nicht gesehen. Es entstanden Sachschäden von geschätzt etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell