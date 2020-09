Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 01.09.2020 kam es im Ortsteil Dreibergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Wulsdorfer Rampe und wollte in die Straße Dreibergen abbiegen. Dabei achtete der wartepflichtige 62-Jährige nicht ausreichend auf eine Radfahrerin, die die Straße Dreibergen befuhr und ihrerseits in die Wulsdorfer Rampe abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision, bei der die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Die 54-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell