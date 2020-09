Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Helm, Führerschein und Pflichtversicherung unterwegs

Bremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 31.08.20, sollten in der Hafenstraße gegen 17:00 Uhr zwei Motorroller überprüft werden, weil auf einem der Fahrzeuge der Sozius keinen erforderlichen Schutzhelm trug. Einer mehrmaligen Aufforderung anzuhalten, kamen die beiden 15- und 17-jährigen Fahrzeugführer nicht nach. Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie von der Polizei kontrolliert werden sollten, flüchteten sie auf einen angrenzenden Parkplatz, um einer Kontrolle zu entkommen. Was sie nicht wussten: Das Gelände war durch Gebäude und Zaun eingegrenzt, sodass sie sich dort festfuhren. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sind. An den Motorrollern wurde durch technische Manipulation die mögliche Höchstgeschwindigkeit stark erhöht. Beide Motorroller wurden zur Vorbereitung der weiteren Einziehung aufgrund fehlender Pflichtversicherung und zwecks weiterführender technischer Untersuchungen beschlagnahmt.

