Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schüler angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Morgen kam es im Ortsteil Eckernfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schüler verletzt wurde. Gegen 07.40 Uhr fuhr ein Autofahrer die Straße Steinkämpe und wollte nach links in die Gaußstraße einbiegen. Dabei achtete der 22-jährige Fahrer nicht ausreichend auf einen 12-jährigen Jungen, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Tretroller auf der Gaußstraße unterwegs war und seinerseits die Kreuzung überquerte. Es kam zu einer Kollision, bei der der Schüler über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 12-Jährige wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

