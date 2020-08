Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit unter Kindern eskaliert

Bremerhaven (ots)

Auf einem Spielplatz an der Dionysiusstraße kam es am Sonntagnachmittag, 30.08.20, zu einem Streit zwischen vier Kindern. Gegen 15:00 Uhr beleidigten sich die 10 bis 13-jährigen Schüler gegenseitig und schlugen dann aufeinander ein. Die Erziehungsberechtigten kamen dazu und mischten sich tatkräftig in das Handgemenge ein. Aufmerksame Anwohner bemerkten die Streitigkeiten und alarmierten die Polizei. Die Beamten trennten die Kontrahenten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

