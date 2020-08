POL-Bremerhaven: Polizei ruft zur Vorsicht im Straßenverkehr auf

Polizei Bremerhaven

Für 1037 Kinder beginnt der Schulalltag. Sie wurden/werden heute und in den nächsten Tagen in die Grundschulen von Bremerhaven eingeschult. Das neue Schuljahr hat begonnen und viele Kinder sind im Straßenverkehr unterwegs. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sammeln die Kinder nun Erfahrungen im Straßenverkehr. Heute Morgen begleitete die Ortspolizeibehörde Bremerhaven viele Schulkinder auf ihrem Weg und führte am frühen Morgen des 31.08.2020 Verkehrskontrollen in Leherheide und Wulsdorf durch. Dabei wurde ab 07.30 Uhr bei vielen Fahrzeugen die Fahrgeschwindigkeit gemessen. Wer zu schnell war, oder bei anderen Mängeln wurden die Verkehrsteilnehmer angehalten. Ein Autofahrer wurde angehalten, weil er auf dem Rücksitz sein Schulkind ohne jegliche Sicherung beförderte. Unterstützt wurden die Polizisten bei der Aktion von Schülern und Lehrern.

Fahren Sie bitte rücksichtsvoll und vorsichtig - damit auch die Kleinsten sicher an ihr Ziel kommen.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten kaum oder noch gar nicht abschätzen. Teilweise können auch Geräusche nicht richtig zugeordnet werden. Die Polizei will die Kinder informieren und auf die Gefahren im Straßenverkehr hinweisen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer sollen für die neue Situation sensibilisiert werden. Dabei stellt überhöhte Geschwindigkeit im Bereich von Schulen eine besondere Gefahr dar. Auch das verbotswidrige Halten und Parken im Schulumfeld ist ein Ärgernis.

