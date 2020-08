Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: City-Marathon in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, den 30.08.2020, findet in der Zeit von 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr der diesjährige City Marathon statt. Es werden diverse Laufveranstaltungen angeboten, die auf folgender Strecke stattfinden:

Start: "Große Kirche" - Bürgermeister-Smidt-Straße - Fährstraße - Alte Geestebrücke - An der Geeste - Wilhelmshavener Straße - Columbusstraße - Van-Ronzelen-Straße - Überquerung Deich in Höhe Wasserstandsanzeiger - Willy-Brandt-Platz - H.-H.-Meier-Straße - wasserseitig am Restaurant Lloyds vorbei - Klappbrücke - Hafenbecken entlang - Wendepunkt Höhe Restaurant Pier 6 - zurück bis Restaurant Lloyds - Am Strom - Van-Ronzelen-Straße - Columbusstraße - Wilhelmshavener Straße - An der Geeste - Alte Geestbrücke - Deichstraße - Uferstraße - Geestewanderweg - Am Geestebogen - Folkert-Potrykus-Straße - Uferstraße - Keilstraße - Bürgermeister-Smidt-Straße - "Große Kirche": Ziel.

Folgende Straßen werden für den Fahrzeugverkehr von 7 Uhr bis 16 Uhr gesperrt:

Kennedy-Brücke, frei nur für den ÖPNV, Deichstraße ab Keilstraße, Richtung Süden, Alte Geestebrücke, An der Geeste, Wilhelmshavener Straße, H.-H.-Meier-Straße, zwischen Hotel Sail City und Sportbootschleuse.

Im Veranstaltungsbereich und insbesondere an den gesperrten Straßen und Brücken kann es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Ordner werden an den ausgewiesenen Durchlassstellen dafür sorgen, dass Fußgänger die gesperrten Bereiche queren können. Eine Durchlassstelle für Anwohner wird an der Ecke Keilstraße/ Grazer Straße eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven