Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gaststätte mit Farbbeuteln beworfen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag mehrere, mit Farbe gefüllte, kleine Luftballons gegen die Fassade einer Gaststätte in der Bismarckstraße geworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 0.30 Uhr und 9.45 Uhr wurden mehrere, mit unterschiedlichen Farben versehene Ballons gegen die Fassade und den Schriftzug der Gaststätte geworfen. Dadurch wurde nicht nur die Wand in Mitleidenschaft gezogen, sondern unter anderem auch eine Markise, ein Wetterschutz und der Gehweg vor dem Gebäude. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell