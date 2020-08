Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Missverständnis aufgeklärt

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Polizei kurz nach Mitternacht in die Spadener Straße gerufen. Dort sollten sich ein Mann und eine Frau laut streiten. Kurz nach der Alarmierung war die Polizei am Ort des Geschehens eingetroffen. Tatsächlich konnten die Beamten auch eine 33 Jahre alte Frau und einen Mann antreffen. Einen Streit gab es dort aber nicht. Es stellte sich heraus, dass die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad gestürzt war und der Mann das gehört hatte. Als er sah was geschehen war, kümmerte er sich um die Frau und leistete ihr Beistand, bis die Polizei eintraf. Die leicht verletzte Frau konnte anschließend selbständig nach Hause gehen.

