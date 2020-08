Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibe eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Lautes Klirren brachte in der Nacht zum Freitag Anwohner in der Rickmersstraße auf den Plan. Ein 24-Jähriger soll nach Zeugenaussagen eine Scheibe eingeschlagen haben. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei, dass der 24-Jährige gegen 0.50 Uhr die Scheibe einer Haustür eingeschlagen hatte. Als die Beamten eintrafen, befanden sich bereits mehrere aufgebrachte Anwohner am Tatort. Der Beschuldigte befand sich noch in der Nähe und konnte von der Polizei festgenommen werden. Nach anfänglichem Leugnen, gab der junge Mann schließlich zu, die Scheibe zerstört zu haben. Warum er das tat, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell