Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flucht endet am Stacheldraht

Bremerhaven (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann versuchte am späten Donnerstagabend vor der Polizei zu flüchten. Bei seiner Flucht fasste er in einen Stacheldraht und wurde schließlich festgenommen. Nahe des Birkenwegs fiel der Mann einer Polizeistreife auf, der mit einem bepackten Fahrrad unterwegs war. Als der Verdächtige überprüft werden sollte, ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Birkenweg davon. In einem Hinterhof war dann die Flucht für ihn beendet. Der 41-Jährige gelangte an einen Zaun und wollte darüber klettern. Als er dabei aber in einen Stacheldraht griff, gab er einen weiteren Kletterversuch auf. Der Tatverdächtige drehte sich um und lief den Polizisten geradewegs in die Arme. Zwar versuchte er noch, sich gegen seine Festnahme zu wehren, jedoch erfolglos. Die Polizeibeamten konnten dann ermitteln, dass die Gegenstände, die der 41-Jährige mit dem Fahrrad transportierte, aus einem Einbruch von einem Dachboden stammten. Die Ermittlungen dauern an.

