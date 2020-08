Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bremerhaven (ots)

Am frühen Mittwochabend, 26.08.202, kam es auf der A27 bei der Autobahnausfahrt Geestemünde-Süd zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:30 Uhr war ein 30-Jähriger Mann mit seinem Pkw auf der A27 aus Verden kommend in Richtung Cuxhaven unterwegs. Als der Citroen-Fahrer die Autobahnausfahrt Geestemünde-Süd, die zu der Zeit regennass war, verlassen wollte, geriet der Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, prallte in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und blieb nach einem weiteren Zusammenstoß mit der Leitplanke quer auf der Ausfahrt stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 5.000EUR. Eine Spezialreinigungsfirma wurde angefordert, um die während des Unfalls ausgelaufenen Betriebsstoffe zu reinigen.

Die Polizei warnt vor Aquaplaning und rät: - Bei nasser Fahrbahn Geschwindigkeit verringern - Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten - Reifen spätestens bei drei Millimeter Restprofiltiefe wechseln - Vorsicht, wenn sich Wasser auf der Fahrbahn sammelt - Wenn es zu Aquaplaning kommen sollte: zügig vom Gas gehen, Kupplung treten, geradeaus lenken.

