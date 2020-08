POL-Bremerhaven: Entwendetes Fahrrad wiedererkannt - Fahrradcodieraktion am 29.08.2020

Polizei Bremerhaven

Am Mittwochabend, 26.08.20, erkannte ein 24-Jähriger sein entwendetes Fahrrad wieder. Dieses war am 10.08.2020, ungesichert auf dem Hinterhof seiner Wohnung abgestellt und von unbekannten Tätern entwendet worden. Der Besitzer hatte den Diebstahl noch nicht angezeigt. Als der junge Mann sein Fahrrad wiedererkannte, stoppte er den 13-jährigen Jungen, der sein Fahrrad fuhr, und kontaktierte die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Lutherstraße antreffen. Dieser gab an, das Fahrrad von seinem Vater geschenkt bekommen zu haben. Zwecks Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde das Rad zunächst sichergestellt. Folglich wurde eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahl gefertigt.

Fahrradcodieraktion am 29.08.2020 In diesem Zusammenhang bietet die Polizei Bremerhaven am Sonnabend, 29.08.2020, erneut eine Fahrradcodieraktion auf dem Platz vor der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche an. Die Fahrradcodierung wird in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr durchgeführt. Die Codierung ist wie immer kostenlos. Dafür sollten Interessierte ihr Fahrrad, einen Eigentumsnachweis und einen gültigen Personalausweis mitbringen.

Zur Beschleunigung der Registrierung kann das Formular "Fahrradregistrierung" auf der Homepage der Polizei Bremerhaven herunterladen (Homepage / Service / Downloadbereich / Formulare / Fahrradsicherung) und schon ausgefüllt mitgebracht werden.

