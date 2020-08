Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Kellereinbruch erwischt

Bremerhaven (ots)

Zeugen benachrichtigen die Polizei

Am frühen Dienstagabend, 25.08.2020, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Tatverdächtigen, der gerade durch ein eingeschlagenes Fenster in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Zollinlandstraße in Bremerhaven-Lehe einstieg. Die alarmierte Polizei konnte einen 41-jährigen Mann festnehmen. Zurzeit stellt sich die Frage, ob der Tatverdächtige für mehrere Einbrüche aus der Vergangenheit verantwortlich ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 erbeten.

Gegen 17.40 Uhr bemerkte der Zeuge den Einbrecher bei der Tatausführung. Die Streifenpolizisten waren schnell am Einsatzort und konnten den 41-Jährigen unmittelbar beim Herausklettern aus dem Kellertrakt festnehmen. Zwei Taschen voller Diebesgut, welches nach ersten Ermittlungen aus diversen aufgebrochenen Kellerverschlägen stammt, konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige ist der Polizei wegen ähnlicher Straftaten aus der Vergangenheit bekannt, die Ermittlungen dauern an. Ausdrücklich loben die Ermittler das umsichtige Zeugenverhalten.

