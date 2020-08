Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, den 16. August 2020 ereignet hat. Gegen 20.10 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Am Seedeich zwischen dem Fischereihafen II und der Deichpromenade in nördliche Richtung. Kurz vor der Doppelschleuse achtete der 70-jährige Fahrer nicht ausreichend auf einen vor ihm fahrenden Radfahrer und es kam zu einer Kollision. Vor den Augen vielen Spaziergänger stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn. Der 79-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz vor dem Zusammenprall wurde der Radfahrer von einem Pkw überholt, dessen Fahrer die Polizei (Telefon 953 3165) ebenfalls bittet, sich bei ihr zu melden.

