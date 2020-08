POL-Bremerhaven: Unfall im Begegnungsverkehr

Polizei Bremerhaven

In der Riedemannstraße ist es am Sonntag, 23.08.20, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Gegen 14:30 Uhr kollidierten in einer Kurve zwei Pkw. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Riedemannstraße in nördliche Richtung. Im Bereich der Kurve kam er zu weit nach links in den Bereich der Gegenfahrbahn und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes. Ein Bremsversuch auf der nassen Fahrbahn war ohne Erfolg. Der 49-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von circa 18.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

