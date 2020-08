Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schaufenster eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, 24.08.20, die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Friedrich-Ebert-Straße eingeschlagen und Elektrozigaretten im Wert von rund 800EUR aus der Auslage entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug schlugen die Täter ein Loch in die Scheibe und gelangten an die Artikel aus dem Regal. Passanten beobachteten drei circa 25 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer bei der Tatausführung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise zu den drei unbekannten Tätern nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/ 953-4444 entgegen.

