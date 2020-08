Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Abfall verloren

Bremerhaven (ots)

Bei einem Transport von Abfallmasse hat ein Lkw am Freitagmittag einen Teil seiner Ladung verloren. Mehrere Straßen wurden dadurch verschmutzt und mussten gesperrt werden. Ein Unternehmen transportierte die Abfallmasse im Rahmen eines Kundenauftrags. In der Weserstraße und im Vieländer Weg geriet die Ladung auf die Straße und verwandelte die Fahrbahnen in rutschige Bahnen. Ein Radfahrer kam dabei zu Fall. Die Polizei sperrte die Bereiche ab und es wurde eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahnen beauftragt. Zeitweise kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

