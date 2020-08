POL-Bremerhaven: Schlag gegen Fahrraddiebe

Polizei Bremerhaven

Nachdem die Polizei in den letzten Wochen eine deutliche Zunahme von Fahrraddiebstählen zu verzeichnen hatte, gelang ihr jetzt ein Ermittlungserfolg gegen mehrere Tatverdächtige aus Bremerhaven. Gegen zwei Beschuldigte (17 und 20 Jahre) wurden durch das Amtsgericht Bremerhaven Haftbefehle erlassen. Allein im Juni 2020 mussten im Bereich der Ortspolizeibehörde Bremerhaven 40 Anzeigen wegen Fahrraddiebstählen aufgenommen werden. Dabei fiel auf, dass vermehrt Fahrräder mit Elektromotoren im Visier der Täter standen. Der Schaden belief sich bereits nach vorläufiger Bewertung auf etwa 80.000 Euro. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei nahm sich dieses Phänomens an und es gelang mit den technischen und personellen Möglichkeiten, Täter zu identifizieren. Inzwischen konnten die Beamten sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ermitteln und darüber hinaus die Absatzwege der gestohlenen Räder aufzeigen. Bei Durchsuchungen, die auf Grundlage der von der Staatsanwaltschaft erwirkten Beschlüssen des Amtsgerichts Bremerhaven erfolgten, konnten im Stadtgebiet bislang rund 30 gestohlene Fahrräder und umfangreiches Zubehör sichergestellt werden. Noch sind die Ermittlungen der Polizei nicht abgeschlossen, da weitere Spuren und Hinweise ausgewertet werden müssen. Eine Reihe von sichergestellten Rädern konnte bereits den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Dennoch hat die Polizei noch weitere Fahrräder und Zubehörteile in ihrem Lager, deren Eigentümer sie nicht kennt. Wer bislang den Diebstahl seines Fahrrades noch nicht angezeigt haben sollte, kann sich mit dem Polizeirevier Geestemünde (Telefon 953 3321) in Verbindung setzen, um eine Zuordnung zu ermöglichen. Trotz des vorläufigen Ermittlungserfolges rät die Polizei dennoch weiter zu besonderer Vorsicht: Schützen Sie Ihr Fahrrad immer durch das richtige Schloss und durch richtiges Anschließen. Lassen Sie bei Elektro-Fahrrädern nie den Akku zurück. Diebe schrecken nicht davor zurück, Akkus herauszubrechen und mitzunehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Ihr Fahrrad bei der Polizei registrieren zu lassen. Sie können sich dazu an jedes Polizeirevier wenden oder nutzen die Aktion der Polizei am Sonnabend, den 29. August 2020, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr, auf dem Platz vor der Großen Kirche, in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Bringen Sie dazu das Fahrrad, Ihren Personalausweis und einen Eigentumsnachweis (Rechnung) für Ihr Fahrrad mit. Außerdem sollten die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen und Schlösser oder weitere Gegenstände abmontiert sein. Weil der Akku abgenommen werden muss, sollten die Fahrradbesitzer den entsprechenden Schlüssel dafür mitbringen. Wer die Registrierung beschleunigen will, kann sich das Formular "Fahrradregistrierung" auf der Homepage der Polizei Bremerhaven herunterladen und ausgefüllt mitbringen (www.polizei.bremerhaven.de/Service/Downloadbereich/Formulare/Fahrradregis-trierung). Kinder und Jugendliche benötigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten.

