Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Zwei 14 Jahre alte Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag Spirituosen aus einem Lebensmittelmarkt in der Rudloffstraße gestohlen. Als sie von einem Mitarbeiter des Marktes festgehalten werden sollten, flüchteten sie. Der Markt-Mitarbeiter konnte die beiden Jugendlichen beobachten, wie sie die alkoholischen Getränke einsteckten und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollten. Als er sie ansprach flüchteten beide Jungen. Einen von ihnen konnte der Mitarbeiter noch kurz festhalten, doch dann riss er sich los und lief davon. Die alarmierte Polizei konnte schließlich einen der beiden 14-Jährigen noch in der Nähe festnehmen. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der zweite Tatverdächtige konnte inzwischen ebenfalls identifiziert werden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

