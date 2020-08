Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkohol- und Drogeneinfluss nach Verkehrsunfall festgestellt

Bremerhaven (ots)

Ein 30 Jahre alter Autofahrer konnte am späten Mittwochabend in Leherheide nach einem Verkehrsunfall festgenommen werden. Der Mann wird beschuldigt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss drei parkende Fahrzeuge beschädigt zu haben und danach geflüchtet zu sein. Zeugen riefen gegen 22.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass ein Pkw die Hans-Böckler-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße befuhr und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte drei abgestellte Pkw am Fahrbahnrand und fuhr dann weiter. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten den Unfallwagen in der Otto-Suhr-Straße auffinden, der Fahrer war verschwunden. Die herbeigerufenen Polizeibeamten ermittelten den Halter des Fahrzeugs und fuhren zu seiner Wohnanschrift in der Nähe. Da kam der 30-Jährige auch schon gerade zu Fuß nach Hause. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nahmen ihn fest. Schnelltests erhärteten den Verdacht und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

