Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 20.08.2020, brachen bisher unbekannte Täter in eine Privatwohnung im Ortsteil Klushof ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei wurde nach der Entdeckung des Einbruchs von den Geschädigten informiert und hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittler warnen vor dem Ankauf von Schmuck mit unbekannter Herkunft und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 953-3221 entgegen.

Die Geschädigten hatten ihre Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße gegen 20.30 Uhr verlassen und den gewaltsamen Einbruch bei der Rückkehr gegen 01.00 Uhr festgestellt. Neben einem mit Diamanten besetzten goldenen Armring wurde eine goldene Rolex-Armbanduhr und 3 Ringe (davon 1 Siegelring) sowie etwa 1.000,- Euro Bargeld gestohlen.

