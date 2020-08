Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt auf Fahrbahn

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 19.08.2020, brach ein 79-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:00 Uhr offensichtlich krankheitsbedingt zusammen, stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Der Mann befuhr den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Hauptbahnhof kommend. In Höhe der Rasenfläche an der Ecke zur Bismarckstraße fiel er plötzlich ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

Durch eine Kriminalbeamtin und eine aufmerksame Zeugin, die zufälligerweise vor Ort waren, wurde Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt.

Noch während der ersten Maßnahmen musste festgestellt werden, dass keine Vitalfunktionen beim 79-Jährigen vorlagen. Die Helferinnen führten die Reanimation bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch. Nach etwa zwanzig Minuten konnte der Gestürzte stabilisiert und mit einem Rettungswagen in ein nahelegendes Krankenhaus gebracht werden.

