Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schildkröte an Polizei übergeben

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende brachten Anwohner des Feuerdornweges eine Schildkröte zum Polizeirevier in Leherheide. Sie hatten das Tier in ihrem Garten entdeckt. Auf die Polizeibeamten war das Reptil nicht sonderlich gut zu sprechen. Es fauchte lauthals und unternahm einige Fluchtversuche, bevor es den Mitarbeitern des Bremerhavener Tierheimes übergeben werden konnte. Im Sinne des Tierschutzes unterstützt die Polizei die Bemühungen des Tierheimes, einen geeigneten Tierhalter zu finden.

Interessenten, die das Tier bei sich aufnehmen möchten, sollten über ein größeres Terrarium oder eine entsprechende Wasserstelle unter freiem Himmel (Gartenteich oder ähnliches) verfügen und sich direkt im Tierheim (Tel. 83 25 7) melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell