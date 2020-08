Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Platzwunden nach Schlägerei davongetragen

Bremerhaven (ots)

Zwei 55 und 60 Jahre alte Männer gerieten am späten Dienstagabend in der Johannesstraße aneinander und es kam zu einer Schlägerei. Das 60-Jährige Opfer musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von Anwohnern gerufen, weil es vor einem Mehrfamilienhaus zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand standen beide Männer unter Alkoholeinfluss. Nachdem sich beide begegnet waren, kam es zunächst zum Streit, in dessen Verlauf der 55-Jährige auf den 60-Jährigen eingeschlagen hat. Der zog sich dabei stark blutende Platzwunden am Kopf zu. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um weitere Hinweise von Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben.

