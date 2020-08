Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerfahrer fährt waghalsige Manöver

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 17.08.2020 fiel der Polizei in der Bremerhavener City ein Motorroller auf, der mit zwei Personen besetzt war. Gegen 21.00 Uhr befuhr der Fahrer die Lloydstraße und hielt sich dabei nicht an die einschlägigen Verkehrsvorschriften. Wegen dem verbotswidrigen Überfahren von Fahrstreifenbegrenzungen, dem Befahren des Gehweges und Fahren entgegengesetzt der Einbahnstraße sollte der Fahrer angehalten und überprüft werden. Als der Betroffene die Polizei bemerkte, versuchte er durch die angrenzenden Nebenstraßen zu flüchten. Dabei missachtete er mehrere Verkehrszeichen und auch das Rotlicht einer Ampel. Der 17-Jährige konnte kurz darauf in der Barkhausenstraße angehalten werden. Ihm wurden seine riskannte Fahrweise auf der nassen Fahrbahn sowie diverse Verkehrsverstöße vorgeworfen. Es wurde festgestellt, das der Beschuldigte vor Kurzem seine Fahrerlaubnis "begleitetes Fahren ab 17 Jahren" für PKW in Empfang genommen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell