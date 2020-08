Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Montagnachmittag, 17.08.2020, befuhr ein Fahrzeug-Gespann bestehend aus einem SUV Nissan X-Trail, Farbe schwarz, und einem Bootstrailer mit gesatteltem Sportboot Drago 22, Farbe weiß, mit Friesländer Kennzeichen (FRI) gegen 16:30 Uhr in Bremerhaven die Straße Am Lunedeich mit Fahrtrichtung Fischereihafen. In Höhe der Kreuzung Am Luneort bog zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug mit polnischer Zulassung, weiße Zugmaschine und silberfarbenem Auflieger, links in die Straße Am Luneort ab. Durch das ausscherende Heck des Sattelaufliegers wurde geladene Boot auf dem parallel fahrenden Pkw-Trailer beschädigt. Der Führer des Sattelzuges führte seinen Abbiegevorgang unverzögert durch und verließ den Ereignisort mit unbekanntem Ziel. Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer eines hinter dem Lkw fahrenden schwarzen VW Caddy. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3166 oder email t.buenger@polizei.bremerhaven.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell