POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer

Bremerhaven

In der Nähe eines Supermarktes in der Elbestraße fiel einem 37-jährigen Mann am vergangenen Montag, 10.08.2020, ein Fahrrad auf, das einige Meter abseits vom Gehweg, in einem Gebüsch abgelegt wurde. Er informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich möglicherweise um ein entwendetes Fahrrad. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten ein durchtrenntes Fahrradschloss auf. Das Vorderrad, wie auch der Fahrradsattel wurden von unbekannten Tätern entwendet. Das Rad wurde sichergestellt und im Polizeirevier Geestemünde untergebracht. Die Ermittler suchen nun nach dem Eigentümer. Es handelt sich um ein weiß/gelbes Mountainbike der Marke Bulls mit einer 21-Gang Kettenschaltung. Das Vorderrad und der Fahrradsattel sind nicht mehr vorhanden. Gesichert war das Rad mit einem Kabelschloss. Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/ 953-3321 entgegen.

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

